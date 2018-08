Jeugdzorginstelling in Oosterhout sluit vanwege drugs- en geweldoverlast

Bij de locatie is momenteel 24 uur per dag bewaking aanwezig, desondanks houden de problemen aan. "Het is een groot terrein dat erg onoverzichtelijk is", vertelt een woordvoerder van Juzt aan NU.nl. "De problemen speelden al langere tijd."

"Dit is ook geen jeugdgevangenis, deze jongeren moeten contact hebben met de buitenwereld. Er staat daarom ook geen hek om het gebouw", laat de voorlichter weten. Om toch de veiligheid te kunnen garanderen, worden de jongeren nu overgeplaatst naar andere locaties van Juzt.

Juzt zal per cliënt bekijken welke locatie geschikt is voor de in totaal 45 jongeren. Zij zullen daarom niet per se bij elkaar blijven. "We gaan met iedereen in gesprek hierover, want ze hebben natuurlijk ook veel vragen", aldus de woordvoerder. Uiterlijk 1 december moet iedereen over zijn.

Over de toekomst van het personeel is nog geen besluit genomen. "Maar door de verschuiving zal er ongetwijfeld meer werk zijn bij andere locaties."

Het is volgens Juzt echter ook aan de medewerkers zelf om te kiezen of zij willen verplaatsen naar een andere locatie.

