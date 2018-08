Weerbericht: Frisse dag met regen, onweer en beetje zon

Vooral in het zuiden en oosten van het land begint de dag bewolkt. Later op de dag is het op de meeste plaatsen afwisselend bewolkt en schijnt de zon af en toe. Wel vallen er ook buien van tijd tot tijd, vooral in de kustprovincies.

Richting de avond neemt de kans op meer neerslag toe over het hele land. Tevens is er dan kans op onweer. De wind is matig tot krachtig vanuit het westen, kracht 3 tot 6.

De bodem van de dip bereiken we zaterdag. Veel regen, met kans op onweer, al is de zon ook dan nooit helemaal weg. Het wordt slechts 16 graden. Zondag en maandag klimmen de temperaturen langzaam uit het dal en dinsdag wordt het weer een zonnige dag met een aangename 22 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 19°C 9°C W 3 Maandag 19°C 13°C Z 5 Dinsdag 22°C 10°C ZW 2 Woensdag 22°C 12°C NW 3 Donderdag 19°C 14°C WNW 3

Het weer op vakantie

De komende dagen weet koude lucht uit de poolstreken steeds verder Europa binnen te dringen. Een lagedrukgebied zorgt in Scandinavië, maar ook op de Britse Eilanden en in de Benelux voor veel buien. Met name aan zee en langs grote wateren kan het onweer gepaard gaan met stevige buien.

In het zuidoosten van Frankrijk, in de Alpenlanden, het oosten van Duitsland en in Polen is warme, vochtige en vooral instabiele lucht aanwezig. Vrijdag worden in deze regio’s diverse regen- en onweersbuien verwacht, lokaal ook met hagel en windstoten. Ook in Noord-Italië en op Sicilië vallen onweersbuien.

Rustiger en vooral droog weer vinden we in Portugal, grote delen van Spanje en in het zuidoosten van Europa. Daar is het zonnig en tropisch warm.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

