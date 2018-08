'Rico Verhoeven ging langs bij Klaas Otto om hem tot orde te roepen'

Dat kwam donderdag naar voren tijdens de rechtszaak tegen de vijftigjarige man uit Bergen op Zoom. Otto staat terecht voor onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging.

Hij zou onder anderen Van der G. hebben bedreigd en mishandeld. Van der G. en Verhoeven zijn vrienden van elkaar. De ontmoeting tussen Verhoeven en Otto zou een paar jaar geleden zijn geweest.

Otto ontkent dat hij Van der G. heeft mishandeld. De twee zouden een conflict hebben gehad over de reparatie van een oldtimer.

Volgens justitie is Otto een "beroepscrimineel" die een "waar schrikbewind" voerde.

Otto ontkent alle beschuldigingen tegen hem. Donderdag, tijdens de eerste van vijf zittingsdagen in de rechtbank in Breda, had hij op alle vragen een antwoord en pareerde hij tegelijkertijd alle verdenkingen.

Otto ontkent niet dat hij mensen wel eens stevig heeft aangesproken "op mijn manier", maar de mishandelingen ontkent hij met klem. "Ik heb jarenlang testosteron gebruikt. Dan ben je iets prikkelbaarder", verklaart hij zijn 'stevige aanpak'.

Ook heeft zijn afkomst, een woonwagenkamp, er volgens hem mee te maken dat hij "op een iets andere manier praat".

Zaak dreigde weer opgeschort te worden

Afgelopen april kwam hij op vrije voeten na een voorarrest van ruim anderhalf jaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak werd meerdere keren op het laatste moment uitgesteld. Ook legde de vorige advocaat van Otto de verdediging neer, wat voor maanden vertraging zorgde.

Donderdag dreigde de zaak ook weer opgeschort te worden. De advocaten van Otto hadden om aanhouding gevraagd om het onderzoek af te wachten over de aangiftes die de No Surrender-oprichter had gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek tegen hem deed en zijn voormalige aanklager. De rechtbank ging daar echter niet in mee.

Voor de rechtszaak heeft de rechtbank in Breda vijf zittingsdagen uitgetrokken. Vrijdag worden de verdenkingen verder besproken en de persoonlijke omstandigheden van Otto. Dinsdag wordt de strafeis verwacht.

