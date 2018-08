Man vast om mogelijke betrokkenheid bij wekenlang vermist meisje Den Haag

De man wordt verhoord. Hij wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag, aldus de politie.

Het meisje werd woensdagmiddag in goede gezondheid aangetroffen in haar woonplaats Den Haag. Ze kwam 27 juli niet thuis toen ze onverwacht bij een vriendinnetje bleef slapen. De dag erna is ze daar weggegaan en ook 29 juli is ze nog gezien, maar hierna ontbrak elk spoor van haar. Haar telefoon was op 29 juli voor het laatst actief.

De politie ging ervan uit dat de tiener zelf was weggelopen en uit vrije wil wegbleef. Er is daarom ook geen Amber Alert uitgezonden.

Omdat het meisje zo lang wegbleef, kregen de agenten het vermoeden dat iemand haar onderdak bood. Haar ouders hebben de afgelopen periode in meerdere steden flyers uitgedeeld met hierop een foto van hun dochter.

Volgens de politie is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. De komende dagen wordt met het meisje onder meer gesproken over de reden van haar vermissing en haar verblijfplaats. Zij krijgt daarbij hulp en ondersteuning van deskundigen.

