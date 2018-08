Orde van Advocaten is tegen verplichte DNA-afname

Grapperhaus zei dat woensdag in een reactie op de bekendmaking van de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, die zich steeds aan DNA-afname heeft onttrokken.

Volgens de NOvA bestaan er al verplichtingen tot afgifte van DNA voor veroordeelden en verdachten van een ernstig strafbaar feit. ''Wat de NOvA betreft voert het te ver om mensen die níet verdacht zijn ook te verplichten hun DNA af te staan.''

De orde ziet ook een praktisch probleem. ''Ga je iedereen die om wat voor reden dan ook geen gehoor geeft aan de oproep fysiek dwingen mee te werken? Kan dat überhaupt? Wat ons betreft zouden we niet die kant op moeten gaan.''

DNA-onderzoek kwam verdachte moord Nicky Verstappen op spoor

Aan het DNA-verwantschapsonderzoek naar de moord op Nicky Verstappen hebben circa zeventienduizend mannen meegedaan.

De verdachte, de 55-jarige Jos Brech uit Simpelveld, is ook verschillende keren gevraagd om DNA af te staan, maar hij gaf aan die oproep geen gehoor. Zijn DNA is uiteindelijk gevonden op achtergelaten spullen nadat hij als vermist was opgegeven, en via twee verre verwanten in het DNA-onderzoek.