Familie verdachte: 'Inrijden op gemeentehuis Bemmel was wanhoopsdaad'

De identiteit van de man gaat al sinds dinsdagmiddag in de kleine Betuwse plaats rond, maar de politie wilde er donderdagochtend nog steeds geen bevestiging van geven.

De familie van Van M., inwoner van het dorp Gendt, dat dicht bij Bemmel ligt, zegt tegen Omroep Gelderland dat de vrachtwagenchauffeur een "tikkende tijdbom" was. "Het probleem met verwarde personen: ze zijn volwassen en men kan wettelijk pas ingrijpen als iemand een gevaar vormt voor zichzelf", aldus een schoonzus van de man.

De vrouw zegt dat de familie geschokt is door het incident en de dood van Van M., maar zeker weet dat het niet om een aanslag ging die het doel had anderen tot slachtoffer te maken. "Het waren altijd wanhoopsdaden, waarbij hij zichzelf het leven probeerde te ontnemen. Ook het inrijden op het gemeentehuis was gericht op hemzelf."

Woensdag belde hij kort na middernacht de meldkamer van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden dat hij een wanhoopsdaad zou begaan. Omdat de man daar al vaker mee had gedreigd is toen volgens de politie meteen uitgebreid naar hem gezocht. Desondanks zag hij kans om twee uur later het gemeentehuis binnen te rijden.

Van M. dreigde in verleden vaker met suïcide

Bekenden van Van M. vertellen dat hij in het verleden vaker de autoriteiten belde om te zeggen dat hij zichzelf zou verdrinken of zichzelf met een pistool in het hoofd zou schieten. Volgens een oud-collega kwam de politie daarom regelmatig bij hem thuis langs.

Ook zou Van M. wel eens hebben vastgezeten en in een inrichting zijn opgenomen voor zijn mentale problemen.

In de loop van woensdag werd duidelijk dat het gemeentehuis in Bemmel zwaar is beschadigd door het incident, waarbij een van de gasflessen in de auto explodeerde en er brand ontstond.

Waarschijnlijk zal het gebouw maanden dicht moeten blijven voor de herstelwerkzaamheden. Er worden noodgebouwen ingericht met vervangende werkplekken voor de 350 gemeenteambtenaren.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.