Rechtszaak Klaas Otto gaat door ondanks bezwaren beklaagde

Otto heeft vorige maand aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek naar hem deed, onder meer voor smaad en laster en omdat het team getuigen zou beïnvloeden.

Volgens Schuurman heeft de recherche op intimiderende wijze getuigen benaderd, onder wie familie van Otto. Ook zou er geld zijn geboden voor getuigenissen.

Otto heeft ook aangifte gedaan tegen voormalig officier van justitie Greetje Bos, vanwege schending van het ambtsgeheim.

In de aanloop naar de zaak werd de motorclub-oprichter verdacht van het beramen van een aanslag op zijn voormalige aanklager Bos, maar daar wordt hij wegens onvoldoende bewijs nu niet meer voor vervolgd. Zij is inmiddels geen officier van justitie meer.

De vijftigjarige Otto uit Bergen op Zoom wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Voor de rechtszaak heeft de rechtbank in Breda vijf zittingsdagen uitgetrokken.

De rechter besluit later op donderdag of de zaak doorgaat of opnieuw wordt uitgesteld.

Voormalig voorman Henk Kuipers blijft vastzitten

Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) mag nog niet naar huis. De man uit Emmen zit sinds december vast op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie.

De straf die hij daarvoor kan krijgen is minimaal twaalf jaar. Ook is volgens de rechtbank de kans aanwezig dat Kuipers opnieuw in de fout gaat.

Begin juli legde Kuipers zijn functie als 'World Captain' neer en hij is geen lid meer van de motorclub. Dit was voor zijn advocaat Roy van der Wal een reden om opnieuw de rechtbank te vragen Kuipers voorlopig op vrije voeten te stellen.

Vergelijkbare medeverdachten zoals Klaas Otto en Rico R. zijn inmiddels vrij en dat zou ook voor Kuipers moeten gelden, zei Van der Wal. Alleen Kuipers en Theo ten V. (54) uit Klazienaveen zitten nog vast in het proces tegen de leiders van de motorclub.

