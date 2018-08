Oproep aan buren die verdachte in zaak-Nicky Verstappen nog hebben gezien

In het kort: Politie krijgt na bekendmaking naam Jos Brech meer dan tweehonderd tips binnen

55-jarige Brech in april door familie opgegeven als vermist

DNA-sporen uit onderzoek naar vermissing leidden tot een match met DNA gevonden op lichaam en kleding Verstappen

Brech nog altijd voortvluchtig, onduidelijk is of hij nog leeft

Woensdag vertelden buren van Brech hem in april nog gezien te hebben bij de woning van zijn moeder in de Haembuckerstraat. Hij woonde bij haar, totdat zij een half jaar geleden overleed. De politie wil graag in contact komen met deze getuigen, liet een woordvoerder donderdagochtend weten.

De elfjarige Nicky uit Heibloem werd twintig jaar geleden dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Woensdag maakte de politie bekend Brech van de moord op Nicky te verdenken. Sinds februari is Brech spoorloos. Hij werd als vermist opgegeven, maar buren vertelden hem nog gezien te hebben toen zijn moeder in april overleed.

Bij de politie zijn sinds woensdag meer dan tweehonderd tips binnengekomen over de verdachte, onder meer over diens mogelijke verblijfplaats.

De tips worden met spoed onderzocht.

De politie heeft in deze zaak besloten de volledige naam van de verdachte vrij te geven. Hier is toestemming van de hoofdofficier van Justitie voor nodig. Die moet een afweging maken tussen de ernst van het delict en de privacy van de verdachte. NU.nl volgt in principe de 'initialenregel' (voornaam en eerste letter achternaam) als we schrijven over Nederlandse verdachten en daders. We kunnen echter besluiten de politie toch te volgen als het belang om ons publiek te informeren groot is en/of de verdachte internationaal wordt gezocht.