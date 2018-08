Grote stroomstoring Noord-Brabant verholpen

De stroomstoring begon om 08.08 uur in Tilburg en Boxtel. Binnen een half uur was de stroomvoorziening in Boxtel hersteld en om 09.17 uur had iedereen weer elektriciteit, aldus de netbeheerders Enexis en Tennet.

Andere meldingen van getroffenen kwamen uit diverse plaatsen in de omgeving zoals Helvoirt, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Oisterwijk, Liempde, Goirle, en Baarle-Nassau.

Ook attractiepark de Efteling had last van de storing, maar om 9.15 uur konden de attracties alsnog worden opgestart. Mogelijk is er wel enige vertraging voordat de bezoekers het park kunnen betreden. "Maar we gaan sowieso open", aldus een woordvoerder.

Volgens de netbeheer Enexis ligt de oorzaak van de storing bij de landelijke stroomnetbeheerder TenneT. "Het probleem lag bij een hoogspanningsstation nabij Tilburg", aldus een woordvoerder van TenneT. "Hoe dat precies kon gebeuren wordt nu onderzocht. Voor nu hebben we de storing in ieder geval kunnen omzeilen zodat er weer stroom is."

Verkeerslichten en treinen ook getroffen door storing

Enexis weet niet hoeveel aansluitingen precies zijn getroffen door de storing donderdagochtend. Het Brabants Dagblad schrijft over "tienduizenden huishoudens en honderden bedrijven" waar de stroom uitviel. Ook zijn er meerdere stoplichten op straat uitgevallen.

De stroomstoring veroorzaakte veel hinder in de ochtendspits. Verkeerslichten werkten niet, waardoor op de weg een chaos ontstond. Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch was geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk. De NS zegt te verwachten dat de eerste treinen rond 10.15 uur weer kunnen vertrekken.

De twee ziekenhuizen in Tilburg schakelden automatisch over op noodstroom maar moesten de eerste operaties en spreekuren uitstellen.

