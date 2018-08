Weerbericht: Zonnig begin van de dag, daarna regen en kans op onweer

In het begin van de middag ontstaat er snel bewolking en later volgen regenbuien vanuit het westen. In het oosten kan een lokale onweersbui ontstaan.

Ondanks de wolken en de regen blijft het toch overal boven de 20 graden. Vrijdag is het daarentegen een koele dag met kans op regen- en onweersbuien. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Ook in het weekend wordt het fris, met 16 graden en veel regen op zaterdag en 18 graden op zondag.

Vanaf maandag lijkt de temperatuurdip voorbij te zijn.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 17°C 11°C W 4 Zondag 19°C 9°C W 3 Maandag 19°C 13°C Z 5 Dinsdag 22°C 10°C ZW 2 Woensdag 22°C 12°C NW 3

Het weer op vakantie

In met name West- en Noord-Europa is het de komende dagen wisselvallig weer. Een aantal actieve storingen trekt verder het Europese continent in. Na die storingen komt koele lucht binnen. Op vooral de Britse Eilanden, in Scandinavië, de Benelux, Duitsland, Frankrijk en in het Alpengebied vallen er regelmatig buien, soms met hagel en onweer. Komend weekend is er in de koude lucht in het Alpengebied boven 2.000 meter zelfs sneeuw mogelijk.

Rustiger weer is het de komende dagen in Spanje en Portugal, maar ook in Griekenland en Turkije. In deze landen is het op de meeste plaatsen droog, schijnt de zon flink en loopt het kwik op naar tropische waarden. Italië moet wel rekening houden met flinke regen- en onweersbuien, vooral in het noorden van het land kan het morgen en overmorgen soms flink tekeergaan.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!