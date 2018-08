Maarten van der Weijden zondag gehuldigd in Waalwijk

Er wordt met "man en macht gewerkt" om het evenement op korte termijn te organiseren", laat de woongemeente van de zwemmer weten.

Burgemeester Nol Kleijngeld ziet het feest ook als een ''mooie gelegenheid om Maarten te helpen zijn ultieme doel van 4,5 miljoen euro te bereiken".

Het programma is nog niet helemaal rond, maar Waalwijk kan wel melden dat er "bekende artiesten'' komen. "Daarnaast vertellen mensen over hun persoonlijke ervaring met kanker."

Van der Weijden woont eigenlijk in Waspik, maar hier was geen locatie beschikbaar voor de huldiging. "We verwachten duizenden bezoekers, dus het kan alleen buiten. Maar omdat er komend weekend kermis is in Waspik, is het dorpsplein niet beschikbaar."

Van der Weijden begon zaterdag aan zijn Friese zwemtocht, maar moest maandag voortijdig afbreken op advies van zijn arts. De zwemmer heeft 3,5 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Hij werd maandagavond al gehuldigd in Leeuwarden.