Tientallen tips over verblijfplaats van verdachte in zaak-Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie maakten eerder woensdag bekend dat de 55-jarige Jos Brech internationaal wordt gezocht voor betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

De man uit Simpelveld was actief bij de lokale scouting en organiseerde natuurreizen in Europa. Brech deed zelf niet mee aan het DNA-verwantschapsonderzoek dat in 2017 van start ging, maar zijn familie liet wel DNA afnemen.

In april 2018 is de man door zijn familie als vermist opgegeven. In het najaar van 2017 besloot hij een wandeltocht te gaan maken door de Franse Vogezen. In februari 2018 was er voor het laatst contact met zijn familie.

De politie gaat ervan uit dat Brech nog in leven is en is een zoektocht gestart. Er is een nationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd en de autoriteiten vragen het publiek om hulp bij het vinden van de verdachte.

Verdachte sinds april spoorloos

Sinds april ontbreekt elk spoor van de verdachte. De politie houdt er rekening mee dat Brech in het buitenland zit. Daarom is het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Brech is een zogeheten 'bushcrafter' en beheerst allerlei technieken waarmee hij kan overleven in de natuur. Hij kan leven van wat de natuur te bieden heeft en weet hoe hij water kan vinden en dat drinkbaar kan maken. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en ging zelf ook geregeld op reis.

De politie zegt aanwijzingen te hebben dat Brech voorbereidingen trof om gedurende lange tijd uit beeld te blijven.

Natuurstichting roept verdachte op zich te melden

De stichting van natuurliefhebbers Randoloup NatureWise hoopt dat oud-bestuurslid Jos Brech zich bij de politie meldt "zodat de ouders van Nicky Verstappen na twintig jaar eindelijk antwoorden krijgen op hun vragen". In een verklaring laat het bestuur van de stichting woensdag weten "met verbijstering" kennis te hebben genomen van het nieuws.

Sinds september was Jos Brech beheerder van een terrein van deze stichting in de Franse Vogezen. Ook was hij bestuurslid van de stichting, maar dat lidmaatschap is hem nu ontnomen. Begin dit jaar hielden natuurliefhebbers in de Vogezen een grote zoektocht naar Brech, omdat hij als vermist was opgegeven.

"Naar nu blijkt is Jos niet vermist geraakt maar voortvluchtig voor betrokkenheid bij deze gruwelijke coldcasezaak die al twintig jaar onopgelost is'', aldus de stichting.

