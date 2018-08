Schoonmoeder van gedode man uit Kollumerzwaag opgepakt

Haar dochter, de echtgenote van Van Seggeren, was in december al opgepakt. Zij moest woensdag in Leeuwarden voor de rechter komen. Toen haar moeder de zitting wilde bijwonen, werd ook zij gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet zeggen wat de betrokkenheid van de schoonmoeder precies zou zijn geweest.

Van Seggeren (37) werd in juli vorig jaar dood gevonden in een weiland in het dorp De Westereen. De avond ervoor had hij een muziekfestival bezocht. Hij zou worden opgehaald, maar na het verlaten van het festival werd niets meer van hem vernomen.