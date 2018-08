Man die gemeentehuis Bemmel inreed meldde zich mogelijk van tevoren

Of dezelfde man twee uur na het telefoontje met een auto het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel was binnengereden, staat volgens de politie nog niet onomstotelijk vast. De bestuurder van de auto kwam door een exploderende gasfles om het leven.

Volgens de zegsman van de politie was de beller iemand die bij "het zorgkader" van de gemeente bekend was.

Om die reden is meteen na zijn telefoontje actie ondernomen. De man is gebeld en er is naar hem gezocht op verschillende locaties. Maar voordat hij kon worden gevonden, reed een auto het gemeentehuis binnen.

De politie denkt pas woensdagavond of donderdag met zekerheid te kunnen zeggen wie de overleden man was.

