Ex-buschauffeur van Arriva veroordeeld tot drie jaar cel vanwege brandstichting

Het vervoersbedrijf had ook nog een schadeclaim van 200.000 euro geëist van Van D., maar volgens de rechter moet Arriva dit voor een andere rechtbank gaan uitvechten.

De voormalig buschauffeur heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de branden. Toch heeft de rechtbank hem veroordeeld tot een gevangenisstaf.

"De rechtbank heeft alle puzzelstukjes bij elkaar gelegd", zegt rechter Paul Rouwen tegen Omroep Brabant. "Hij is veroordeeld op basis van zendmastgegevens, verklaringen van de tante van Berry, signalementsvergelijkingen en de constante manier van werken."

Drie branden kort na elkaar

Op 16 september vorig jaar woedde de eerste brand bij het vervoersbedrijf. In de remise in Tilburg brandden vier bussen uit en raakten er drie beschadigd. Nog geen twee weken later werd brand gesticht in een kantoor van het busbedrijf.

In november werd de derde brand aangestoken. De dader stal toen eerst een bus van het vervoersbedrijf en reed daar uren in rond. Daarna stak hij het voertuig in brand. De schade door de branden werd door Arriva geraamd op 1,5 miljoen euro.

Van D. werd pas in februari opgepakt

De ex-buschauffeur werd in februari opgepakt nadat zijn oud-collega's het vermoeden kregen dat Van D. betrokken was bij de branden. Hij zou dit hebben gedaan vanwege frustratie over zijn ontslag. Na het ontslag raakte de Tilburger aan lager wal en drugsverslaafd.

Ook was Van D. herkend op bewakingsbeelden die op televisie werden getoond. De verdachte heeft gedurende het proces altijd ontkend dat hij de branden heeft aangestoken. De verdenking is volgens hem alleen gebaseerd op geruchten.

Begin augustus ontkende de ex-buschauffeur wraakgevoelens jegens Arriva te koesteren. ''Ik heb het zelf verprutst. Arriva is een goede werkgever geweest en heeft me kansen gegeven.’’

Het OM had begin augustus vier jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder vier jaar geëist tegen de 29-jarige man. De officier van justitie stelde begin augustus dat er voldoende bewijs was dat de ex-buschauffeur de branden had aangestoken.

"De acties zijn duidelijk gericht tegen Arriva en de verdachte heeft vanwege zijn ontslag bij het bedrijf een motief", zij de officier van justitie bij de zitting.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!