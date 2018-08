Politie identificeert 55-jarige man als verdachte in zaak-Nicky Verstappen

In het kort Lichaam Nicky Verstappen (11) in 1998 gevonden op Brunsummerheide

Meerdere onderzoeken en aanhoudingen leveren niets op

55-jarige verdachte werd in april 2018 door zijn familie opgegeven als vermist

DNA-sporen uit het onderzoek naar die vermissing leidden tot een match met DNA gevonden op lichaam en kleding Verstapppen

De verdachte is de 55-jarige Jos Brech uit Simpelveld. Hij was actief bij de lokale scouting en organiseerde natuurreizen in Europa. Brech deed zelf niet mee aan het DNA-verwantschapsonderzoek dat in 2017 van start ging, maar zijn familie liet wel DNA afnemen.

In april 2018 is de man door zijn familie als vermist opgegeven. In het najaar van 2017 besloot hij een wandeltocht te gaan maken door de Franse Vogezen. In februari 2018 was er voor het laatst contact met zijn familie.

In het kader van het onderzoek naar zijn vermissing werden kledingstukken van de man onderzocht op DNA. Uit een vergelijking bleek dat het genetisch materiaal overeenkomt met het DNA dat op de kleding van Nicky werd gevonden.

Verdachte werd kort na moord gezien op Brunsummerheide

De verdachte kwam al voor in het dossier-Verstappen. Hij werd kort na de dood van Nicky staande gehouden in de buurt van de vindplaats van het lichaam. Hij was destijds 35 jaar oud.

Brech beweerde daar toevallig te zijn gekomen, omdat hij even een rondje wilde lopen. Simpelveld ligt op ongeveer 10 kilometer afstand van de Brunsummerheide.

Een medewerker van de marechaussee merkte hem aan als passant en schreef zijn gegevens op. Daardoor konden de onderzoekers hem in 2018 weer op het spoor komen.

Voor zover bekend had de man geen enkele connectie met Nicky of het plaatsje Heibloem, waar de jongen woonde. Brech was in 1985 ook al verdacht in een zedenzaak, maar deze werd geseponeerd. "Het delict is onbekend. Dat kunnen we vanwege archieftermijnen niet meer achterhalen in de systemen", aldus justitie.

Brech kan lang buiten beeld blijven

De politie gaat ervan uit dat Brech nog in leven is en is een zoektocht gestart. Er is een nationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd en de autoriteiten vragen het publiek om hulp bij het vinden van de verdachte.

Ook willen de onderzoekers meer DNA-sporen verkrijgen om een beter beeld te krijgen van de laatste uren van Nicky.

Brech is een zogeheten 'bushcrafter' en beheerst allerlei technieken waarmee hij kan overleven in de natuur. Hij kan leven van wat de natuur te bieden heeft en weet hoe hij water kan vinden en dat drinkbaar kan maken. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en was zelf ook geregeld op reis.

De politie zegt aanwijzingen te hebben dat Brech voorbereidingen trof om gedurende lange tijd uit beeld te blijven.

Familie moest vanaf juni zwijgen over zaak

Berthie, de moeder van Nicky, is blij dat ze weer vrijuit kan spreken. Begin juni begon voor haar een moeilijke tijd, zei ze woensdag. Toen hoorde ze namelijk dat de politie de verdachte van de moord op Nicky kent.

"Vanaf dat moment moesten we onze mond houden", zei ze. "We mochten er met niemand over spreken. Familie, kennissen en media vroegen wel eens of er al iets bekend was, maar we mochten niets zeggen."

Dat was best wel moeilijk, aldus Verstappen. Sinds de persconferentie woensdag kan ze weer vrijuit spreken. "Een hele opluchting. Nu hopen we dat de verdachte snel wordt gevonden.."

De moeder, zus en vader van Verstappen op de persconferentie, naast misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die namens hen het woord nam. (foto: ANP)

Doorbraak komt na twintig jaar onderzoek

De zaak lag jarenlang stil, totdat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen jaar een groot DNA-verwantschapsonderzoek deden als laatste poging om tot een oplossing te komen.

Voor dat onderzoek werden vele duizenden mannen opgeroepen die destijds in de omgeving van de vindplaats van het lichaam van Nicky woonden. Het is het grootste verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland is gedaan.

Het verzamelde DNA is door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vergeleken met het genetisch materiaal dat op de kleding van de vermoorde jongen werd aangetroffen.

De politie heeft in deze zaak besloten de volledige naam van de verdachte vrij te geven. Hier is toestemming van de hoofdofficier van Justitie voor nodig. Die moet een afweging maken tussen de ernst van het delict en de privacy van de verdachte. NU.nl volgt in principe de 'initialenregel' (voornaam en eerste letter achternaam) als we schrijven over Nederlandse verdachten en daders. We kunnen echter besluiten de politie toch te volgen als het belang om ons publiek te informeren groot is en/of de verdachte internationaal wordt gezocht.