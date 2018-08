ProRail doet 'grondig onderzoek' naar sein- en wisselstoring rond Amsterdam

Door een storing op de verkeersleidingpost van ProRail kwamen alle treinen in de omgeving van Amsterdam stil te staan. Seinen en wissels werkten niet meer. Dit leidde tot grote problemen voor tienduizenden reizigers die niet naar huis konden.

De treinen rijden woensdagochtend in principe weer volgens de dienstregeling. ICT-experts van ProRail hebben de storing verholpen, zodat alle seinen en wissels weer werken.

"De systemen zijn momenteel weer stabiel", aldus een woordvoerder van de spoorbeheerder. Wel moeten reizigers rekening houden met extra drukte, doordat veel treinen korter zijn dan normaal het geval is.

De exacte oorzaak is nog niet bekend

"Om te voorkomen dat zich weer zo'n probleem voordoet, gaan we grondig onderzoek doen naar de oorzaak van de storing in onze systemen", meldt de zegsman van ProRail. "We weten nog niet wat de storing exact heeft veroorzaakt."

Het was de tweede grote stremming van het treinverkeer in korte tijd. Zondagavond strandden vele tienduizenden reizigers in Leeuwarden, doordat er geen treinen meer van en naar Noord-Nederland reden. Dit kwam door een defecte bovenleiding.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!