Weerbericht: Laatste droge en zomerse dag voor dipje

Maar eerst hebben we nog een dag die zonovergoten is met een enkel voorbijtrekkende wolk. De temperaturen liggen ook een stuk hoger dan de afgelopen en de komende dagen. Lokaal kan het 28 graden in het binnenland worden.

Aan zee stijgt het kwik ook nog naar een gerieflijke 23 graden. De gemiddelde temperatuur over heel Nederland ligt rond de 25 graden. Verder blijft het overal droog en waait er een zwakke of matige wind uit west of zuidwest.

Donderdag komen er buien, alleen de vraag is hoe laat. De regen brengt koelere temperaturen met zich mee en het wordt maximaal 22 graden. De dagen daarna wordt de 20 zelfs niet meer aangetikt. Vrijdag wordt het rond de 17 graden, zaterdag 16 en zondag 18 graden. Vanaf maandag kruipen de temperaturen weer omhoog naar aangename waarden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 23°C 16°C W 3 Vrijdag 17°C 13°C W 4 Zaterdag 16°C 11°C ZW 4 Zondag 18°C 11°C NW 4 Maandag 20°C 11°C ZZW 3

Het weer op vakantie

Op veel plaatsen in het zuiden van Europa is er volop zon, bij temperaturen die bijna overal tussen 30 en 35 graden liggen. Vooral in het binnenland van Portugal en Spanje is het erg warm met 36 tot 39 graden.

In het zuidoosten van Frankrijk en ook in Spanje kunnen lokaal wel onweersbuien vallen in de namiddag of avond. Ook in Italië vallen verspreid buien, dit kunnen flinke buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Vooral op Sicilië kan daarbij veel regen vallen in korte tijd, wat lokaal voor overlast zou kunnen zorgen. Richting de Balkan en Griekenland blijft het vaker droog, al kan ook hier wel een lokale onweersbui vallen. In Turkije blijft het droog bij veel zon.

De komende dagen verandert er weinig, maar in het noorden van Frankrijk (en ook in de Benelux) wordt het na de passage van een storing een flink stuk minder warm.

