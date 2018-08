Grote storing treinverkeer Amsterdam verholpen

"De treinen rijden weer volgens de normale dienstregeling. Doordat treinstellen misschien nog niet op de juiste plek staan, kan het zijn dat uw trein korter is dan normaal", communiceert het spoorbedrijf via Twitter.

Reizigers rondom Amsterdam moeten rekening houden met extra drukte. Een woordvoerder adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen.

ProRail meldt woensdagochtend dat ICT-experts de hele nacht hebben gewerkt aan het verhelpen van de storing aan de verkeersleidingspost. "We betreuren ten zeerste de overlast die voor zo veel reizigers is ontstaan, waarvoor onze welgemeende excuses", schrijft de spoorbeheerder op Twitter. ProRail meldt ook grondig onderzoek naar de storing te zullen doen.

Eerste storing opgelost, tweede storing volgde snel

Rond 20.15 uur meldde ProRail dat de eerste storing verholpen was en dat het treinverkeer langzaam zou worden opgestart, maar ruim een kwartier later trok de spoorbeheerder die melding toch weer in. Er was opnieuw een storing in het systeem, waardoor er nog geen treinen konden rijden.

Rond 21.30 uur reden er wel weer enkele treinen van en naar Amsterdam Centraal. Op de perrons en in de centrale hal was het rond dat tijdstip niet veel drukker dan anders.

Veel mensen waren dinsdagavond op stations gestrand. De NS kon dinsdag niet inschatten om hoeveel mensen het ging. "We bieden koffie en thee aan, om het leed enigszins te verzachten. Er is natuurlijk enorme overlast voor reizigers die gestrand zijn", aldus de woordvoerder.

Geen vervangend vervoer en geen compensatie

De NS had geen vervangend vervoer ingezet. "Eén trein staat gelijk aan negentien bussen. Met alle treinen die rond Amsterdam Centraal rijden, zijn er niet voldoende bussen beschikbaar. Bovendien, als het er al genoeg waren, is het niet handig dit aantal de stad in te sturen."

De NS zegt dat er geen compensatie zal volgen. "Mensen kunnen alleen een beroep doen op de geld-terug-bij-vertragingregel."

Voorafgaand aan de grote storing reden er al geen treinen van en naar Schiphol, omdat een winkeldief vanaf een perron de Schipholtunnel in was gerend. De 21-jarige verdachte is door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij de Albert Heijn.

