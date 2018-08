Auto rijdt bij gemeentehuis Lingewaard naar binnen, bestuurder overleden

In het kort In de nacht van dinsdag of woensdag reed een automobilist het gemeentehuis van Lingewaard binnen

De bestuurder kwam om het leven en er ontstond brand

Volgens de brandweer lagen er gasflessen in de auto, maar lijkt geen sprake van een aanslag

De politie zegt een "sterk vermoeden" te hebben van de identiteit van de man

Het gemeentehuis is ernstig beschadigd. Er worden elders werkplekken ingericht.

In de auto lagen twee gasflessen, waarvan er een ontplofte. De andere bleef intact en werd veiliggesteld door brandweerlieden. De brand was rond 3.00 uur onder controle.

De Gelderse brandweer beschouwt het rammen van het gemeentehuis niet als een terroristische aanslag. Een woordvoerder kon woensdagmorgen nog niet veel kwijt over de bestuurder die met twee gasflessen in zijn wagen door de gevel van het pand was gereden. ''Dit doet een gezond mens niet'', zei hij.

''Je moet wel heel boos zijn op een gemeente, wil je daar naar binnen rijden'', aldus de woordvoerder. ''Verder kan ik lopende het onderzoek nog niets zeggen. Maar dit is geen aanslag, zoveel is duidelijk."

De politie heeft het beeld nog niet compleet, maar zegt wel een ''stevig vermoeden'' te hebben over de identiteit van de bestuurder. Als dat vermoeden klopt, dan lijkt het inderdaad niet te gaan om een terreurdaad, aldus een woordvoerder van de politie.

Of de persoon in kwestie bekendstond als verward of op een andere manier in beeld was bij instanties, kon ze nog niet zeggen.

Gemeente richt elders werkplekken in

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard heeft nog geen idee wat de bestuurder bezielde. Voor zover zij weet, zijn de laatste tijd geen dreigementen richting de gemeente geuit. Schuurmans zegt dat ze in nauw contact staat met politie en brandweer.

In het getroffen gemeentehuis wordt de schade opgenomen. Ook wordt er bouwkundig onderzoek gedaan. De auto staat nog in het pand. Het lichaam van de bestuurder dat ernaast lag, is inmiddels weggehaald.

De gemeente richt vanwege de grote schade aan het pand een tijdelijk kantoor in. Dat komt in het naastgelegen kasteel De Kinkelenburg, dat vroeger ook dienst heeft gedaan als raadhuis. Bij de gemeente werken zo'n 350 mensen.

