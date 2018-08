Treinverkeer rond Amsterdam kampt woensdag nog met gevolgen storing

Een woordvoerder adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen.

ProRail meldde dinsdag even voor middernacht dat de storing in de besturingssystemen van het treinverkeer nog niet voorbij is. "De verwachting is dat de storing deze avond niet meer wordt opgelost.''

De NS verwacht alle reizigers die gestrand zijn thuis te kunnen brengen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, aldus de NS.

In de laatste stand van zaken schrijft het spoorbedrijf dat er van en naar Amsterdam Centraal minder treinen rijden. Dit geldt ook voor Schiphol Airport en Weesp. Volgens de NS gaat dit de rest van woensdag duren.

Gevolgen van twee grote storingen

Het treinverkeer rond Amsterdam heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van een grote sein- en wisselstoring die rond 19.00 uur ontstond.

Rond 20.15 uur meldde Prorail dat de eerste storing verholpen was en dat het treinverkeer langzaam zou worden opgestart, maar ruim een kwartier later trok het die melding toch weer in. Er was opnieuw een storing in het systeem, waardoor er nog geen treinen konden rijden.

Rond 21.30 uur reden er wel weer enkele treinen van en naar het Centraal Station. Op de perrons en in de centrale hal was het rond dat tijdstip niet veel drukker dan anders.

De hulpdiensten Schiphol hebben opgeschaald, er zullen meer mensen op de luchthaven worden ingezet om alles in goede banen te leiden.

Veel reizigers gestrand op stations

Veel mensen zijn dinsdagavond gestrand op de stations. De NS kan niet inschatten om hoeveel mensen het gaat. "We bieden koffie en thee aan, om het leed enigszins te verzachten. Er is natuurlijk enorme overlast voor reizigers die gestrand zijn", aldus een woordvoerder.

De NS heeft geen alternatieven voor handen. Er moet rekening worden gehouden met ernstige vertraging. De woordvoerder legt uit dat er geen vervangend vervoer wordt ingezet.

"Eén trein staat gelijk aan negentien bussen. Met alle treinen die rond Amsterdam CS rijden zijn er niet voldoende bussen beschikbaar. Bovendien, als het er al genoeg waren, is het niet handig dit aantal de stad in te sturen."

Er staan ook lange rijen bij de lijnbussen, maar die kunnen ook niet alle reizigers vervoeren. De NS zegt dat er geen compensatie zal volgen. "Mensen kunnen alleen een beroep doen op de geld-terug-bij-vertragingregel", aldus de woordvoerder.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen is de situatie op het Centraal Station in Amsterdam ''redelijk beheersbaar''. Volgens hem zijn mensen rustig, drinken ze een drankje, of eten ze wat. ''Anderen gaan nog even de stad in.''

Volgens hem is er op zeer beperkte schaal treinverkeer en is de hinder nog altijd groot. ''Prorail laat handmatig, buiten het systeem om, treinen vertrekken.'' Zo ongeveer een keer per uur gaan er treinen in verschillende richtingen.

Onbekend wanneer storing is verholpen

De woordvoerder van Prorail wist nog niet wanneer de tweede storing zou zijn verholpen. De NS adviseert aan reizigers in de regio Amsterdam de reis uit te stellen.

Station Amsterdam Zuid is afgesloten omdat de perrons te vol raakten.

Eerder op de avond reden er al geen treinen van en naar Schiphol omdat er een winkeldief vanaf station Schiphol de Schipholtunnel in was gerend. De 21-jarige verdachte is door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij de Albert Heijn.

