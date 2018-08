Besturingssysteem weer verstoord, treinverkeer rond Amsterdam rijdt nog niet

Ook van en naar Schiphol, Weesp en Woerden rijdt geen treinverkeer door de sein- en wisselstoring. De hulpdiensten Schiphol hebben opgeschaald, er zullen meer mensen op de luchthaven worden ingezet om alles in goede banen te leiden.

Rond 20.15 uur meldde Prorail dat de eerste storing verholpen was en dat het treinverkeer langzaam zou worden opgestart, maar ruim een kwartier later trok het die melding toch weer in. Er was opnieuw een storing in het systeem, waardoor er nog geen treinen konden rijden.

''Het probleem is teruggekomen'', aldus een woordvoerder van ProRail. ''Er rijdt gewoon niets. We moeten gaan zoeken naar alternatieven om mensen thuis te krijgen.''

De NS meldt op Twitter dat het niet mogelijk is om taxikosten te declareren. "Uiteraard kan je wel een claim indienen voor 'Geld terug bij vertraging', zegt NS.

Onbekend wanneer storing is verholpen

De woordvoerder van Prorail wist nog niet wanneer de tweede storing zou zijn verholpen. De NS adviseert aan reizigers in de regio Amsterdam de reis uit te stellen.

Station Amsterdam Zuid is afgesloten omdat de perrons te vol raakten.

Eerder op de avond reden er al geen treinen van en naar Schiphol omdat er een winkeldief vanaf station Schiphol de Schipholtunnel in was gerend. De 21-jarige verdachte is door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij de Albert Heijn.