Politie zoekt bezoekers homoplekken in onderzoek naar vermoorde Drent

De politie bracht deze oproep dinsdag naar buiten.

Het onderzoeksteam heeft naar eigen zeggen de afgelopen maanden een beter beeld gekregen van het leven van het slachtoffer. Hoogerbrugge zou af en toe aanwezig zijn geweest op mannenontmoetingsplekken in de omgeving van zijn woonhuis in Hoogeveen.

Het rechercheteam gaat er niet van uit dat zijn bezoeken direct met zijn dood te maken hebben. Maar toch wil de politie graag in contact komen met mannen die de oud-militair daar weleens hebben gezien.

Mogelijke getuigen kunnen zich melden bij Roze in Blauw, een speciaal aanspreekpunt binnen de politie voor lhbt'ers. Op de ontmoetingsplekken in Ruinen, Spier en Emmen zijn ook posters met deze oproep opgehangen en er is een speciaal telefoonnummer opengesteld.

"Er is voor mannen die dit soort plekken bezoeken vaak een drempel om daarover te praten met de politie", zegt een Roze in Blauw-woordvoerder tegen NU.nl. "We hopen die drempel hiermee te verlagen."

Uitzending Opsporing Verzocht leverde niets op

Het 49-jarige slachtoffer werd 20 december dood in zijn woning gevonden. Ondanks herhaaldelijke aandacht in het programma Opsporing Verzocht, verscheidene tips die binnenkwamen en een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip, kon het misdrijf tot nu toe nog niet worden opgelost.

Een grote zoekactie in de omgeving van zijn woning en in het kanaal vlak bij zijn huis in juni leverden niets op.

