Huisarts raakt gewond door steekpartij in praktijk Loosdrecht

De voortvluchtige is een man van in de dertig met een lichte huidskleur en zwart haar. Hij is ongeveer 1,70 meter lang, blijkt uit een via Burgernet verspreide melding.

Hij draagt verder een donker trainingspak en is in het bezit van een blauwe tas. Mensen die hem signaleren, moeten volgens de politie geen actie ondernemen en meteen 112 bellen.

Bij het incident in de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan is een huisarts gestoken. De arts riep om hulp en kreeg hulp van een jongen die net van de naastgelegen tandartspraktijk kwam. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht.

Een per helikopter gearriveerde trauma-arts heeft de huisarts vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis begeleid. Over zijn toestand is nog niets bekend.