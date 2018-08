Politie Zeeland sluit onderzoek naar dodelijke aanval van koe op jongen

Voor de politie is de zaak met deze conclusie afgehandeld. "Dit is een vreselijk en noodlottig ongeval, maar wij kunnen hier strafrechtelijk niets mee", bevestigt een zegsvrouw in gesprek met NU.nl.

Het incident vond plaats in een weiland bij de plaats Meliskerke. Het slachtoffer was de zoon van de eigenaar van de camping waar de koe in de wei stond. De jongen bevond zich in de wei toen de koe aanviel.

Toen de hulpverleners ter plaatse waren, was het kind niet meer te redden.

Aanvallen door koeien komen zelden voor

Het gebeurt maar zeer zelden dat koeien mensen aanvallen. Incidenten met een koe met dodelijke afloop vinden nog minder vaak plaats. De laatste keren betrof het ouderen die niet op tijd konden wegkomen toen een koe een onverwachte beweging maakte, meldt Omroep Zeeland.

Het AD meldt dat de school van de jongen in samenwerking met de GGD opvang voor zijn klasgenoten heeft geregeld.

