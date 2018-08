25 jaar cel voor doodschieten onschuldige voorbijganger Amsterdam

De rechtbank deed dinsdag uitspraak in de zaak.

S. bereidde samen met vier anderen de liquidatie van onderwereldfiguur Mustafa El J. uit Almere voor. Met versleutelde telefoons en een wapen op zak, reed hij in een gestolen BMW naar het doelwit. Een arrestatieteam kon op tijd ingrijpen en de liquidatie voorkomen.

Drie medeverdachten zijn veroordeeld tot straffen van vijf en zeven jaar.

De tweede zaak waarin S. terechtstond, draait om een schietparij in een shishalounge in de De Clercqstraat in Amsterdam. S. en een handlanger waren daar op zoek naar een man die zij wilden liquideren. Bij deze schietpartij in mei 2015 kwam een onschuldige voorbijganger om het leven.

Het slachtoffer was de 25-jarige Youssef El Kahtaoui. Hij stopte zijn auto bij een stoplicht ter hoogte van de shishalounge. Toen hij uit zijn voertuig stapte, werd hij dodelijk getroffen door een kogel. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Een wonder dat er niet meer slachtoffers vielen

Andere kogels troffen een voorbijrijdende tram. Omdat alle inzittenden op de grond waren gaan liggen, raakte geen van hen gewond. De officieren van justitie noemden het een "wonder" dat er niet meer slachtoffers vielen.

Op de plaats delict werden DNA-sporen aangetroffen die de politie naar S. leidden. Bij de schietpartij in de horecagelegenheid liep een van de schutters een kogelwond op. Het genetisch materiaal op de kogel kwam overeen met dat van hem.

Het Openbaar Ministerie (OM) had levenslang tegen S. geëist.

De rechtbank zei in de zaak-S. wel gelijkenissen te zien met zaken waarin levenslang wordt opgelegd, maar zag toch redenen af te wijken van de eis van het Openbaar Ministerie. Levenslang is bedoeld voor daders van wie bekend is dat een tijdelijke straf niet meer werkt, aldus de rechtbank. Bovendien werd S. niet eerder veroordeeld tot een lange straf.

S. 'wekt indruk niet te worden gehinderd door een geweten'

In het vonnis stond de rechtbank uitvoerig stil bij het leed dat S. heeft veroorzaakt door een volkomen onschuldige, jonge man dood te schieten, ''doelbewust en koelbloedig". Hij wekt de indruk, vindt de rechter, dat hij ''een professionele hitman" is, ''niet gehinderd door een geweten bij het uitvoeren van liquidaties". De zaken lijken samen te hangen met ''de golf van geweld en liquidaties in Amsterdam de afgelopen jaren, waarbij een mensenleven geen enkele waarde lijkt te hebben."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!