Weerbericht: Zon en hogere temperaturen, zomerdip in aantocht

De dag begint met zware bewolking, maar al snel klaart het op. Van tijd tot tijd schijnt de zon, vooral in het oosten en zuidoosten. Lokaal kan er 's middags een bui vallen.

Aan de kust wordt het maximaal 23 graden, landinwaarts kan de thermometer 25 of 26 graden aanwijzen. De wind komt overwegend uit het zuiden en is zwak tot matig.

In de nacht naar woensdag blijft de bewolking deels hangen. Waar het opklaart kunnen zich mistbanken vormen. Onder de bewolking blijft de temperatuur hangen op zo'n 18 graden, bij opklaringen daalt die naar 16 graden.

Woensdag schijnt de zon ook geregeld en kan het op sommige plaatsen 28 graden worden. Donderdag komen er buien en koelere lucht het land binnen. Daardoor zullen de temperaturen richting het weekend sterk dalen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 26°C 17°C W 3 Donderdag 22°C 16°C W 4 Vrijdag 17°C 13°C W 4 Zaterdag 16°C 11°C W 4 Zondag 18°C 10°C WNW 3

Het weer op vakantie

In Frankrijk is het op de meeste plaatsen zonnig, maar in het noorden is er meer bewolking en hier kan ook wat lichte regen vallen. In de Franse Alpen en op Corsica kan een enkele onweersbui vallen, elders blijft het droog.

Ook in Spanje en Portugal is er volop zon, slechts heel lokaal kan er 's middags een enkele bui vallen. In Italië vallen in de namiddag en avond enkele pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.

Op de Balkan en in het noordwesten van Griekenland kunnen enkele (onweers)buien vallen, maar meestal schijnt de zon volop. De temperaturen komen bijna overal boven de 30 graden uit, de hoogste temperaturen vinden we in het binnenland van Portugal en Spanje, waar het 36 tot 39 graden kan worden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen