Van der Weijden haalt met zwemtocht ruim 2,5 miljoen euro op voor KWF

In het kort Voormalig olympisch kampioen Maarten van der Weijden wilde de route van de elfstedentocht zwemmen, een afstand van 200 kilometer

De zwemmer, zelf oud-kankerpatiënt, wilde met zijn actie geld ophalen voor kankeronderzoek

Talloze belangstellenden moedigden de zwemmer de afgelopen dagen aan langs de route

Na circa 163 kilometer moest Van der Weijden maandagmiddag op doktersadvies zijn tocht staken

Zwemmer haalt tot nu toe 2.511.302 euro op voor kankeronderzoek

Met het geld dat door de zwemactie is opgehaald, draagt hij bij aan kankeronderzoek. Het bedrag kan de komende dagen nog oplopen.

De zwemmer moest zijn 200 kilometer lange elfstedenzwemtocht maandag voortijdig afbreken omdat hij onwel werd, maar hij is toch aanwezig op het Oldehoofsterkerkhof.

''Ik ben heel blij in Leeuwarden te zijn. Het was een heel bijzondere tocht'', zei de olympisch zwemkampioen, terwijl hij op een brancard naar het podium werd gereden.

Premier Mark Rutte noemt de prestatie van Van der Weijden een van ongekend formaat: ''55 uur en 163 kilometer zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek.'' Hij zegt heel veel bewondering te hebben voor Van der Weijden.

''Als je je realiseert wat hij zelf heeft doorgemaakt. Hij is zo'n voorbeeld voor velen. Held is een te klein woord. Een reus, dat is hij. Van alle reuzen die we de afgelopen dagen in Friesland hebben gezien, is hij wel de allergrootste.'' Rutte uitte zijn bewondering voorafgaand aan de huldiging.

Van der Weijden 'kan inmiddels weer rechtop zitten'

Van der Weijden maakt het naar omstandigheden goed, zei Ronald Van der Aart, zijn woordvoerder, maandagmiddag tegen NU.nl. "Hij wordt zoveel mogelijk afgeschermd van externe prikkels, zodat hij zo lang mogelijk kan slapen. Hij appte al wel dat hij inmiddels weer rechtop kan zitten." De zwemmer heeft maandagmiddag gerust in het Medisch Centrum Leeuwarden.

De oud-olympisch kampioen moest zijn zwemtocht maandagmiddag staken, na circa 163 kilometer te hebben afgelegd. Rond 13.00 uur werd Van der Weijden onderzocht door een arts. Hij bleek een zouttekort te hebben en kon geen medicijnen meer binnenhouden.

Op doktersadvies werd de zwemmer uit het water gehaald en voor controle naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Hij zal waarschijnlijk geen blijvende schade overhouden aan zijn tocht, liet zijn team weten.

Publieke steun en aandacht voor zwemmer waren overweldigend

Van der Weijden kwam maandag rond 10.20 uur aan bij de iconische brug in Bartlehiem. Daarna zette hij de tocht voort in de richting van Dokkum.

Op dat moment lag de oud-olympisch kampioen al achter op schema. Volgens een woordvoerder kwam dit doordat Van der Weijden in de eerste zwemnacht vertraging had opgelopen.

Tijdens de nacht was de steun voor Van der Weijden wel "overweldigend", aldus de woordvoerder. "Er stonden ontzettend veel mensen langs het water. En er was geen brug waarop hij niet werd toegejuicht." Ook schenen boeren met de koplampen van hun trekkers over het water om het de zwemmer wat makkelijker te maken.

Om tot rust te komen, werd meerdere keren kort pauze genomen zodat Van der Weijden kon slapen.

Van der Weijden begon zaterdag aan zijn tocht

Zaterdagochtend begon Van der Weijden om 4.30 uur in Leeuwarden aan de zwemtocht door de Friese dorpen.

Van der Weijden, zelf voormalig kankerpatiënt, won in 2008 olympisch goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen tijdens de Olympische Spelen in Peking. In dat jaar werd hij ook wereldkampioen op de 25 kilometer open water.

Na zijn profcarrière als zwemmer legde Van der Weijden zich onder meer toe op het geven van lezingen en zette hij acties op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dit deed hij overigens ook al tijdens zijn carrière. Zo zwom hij in 2004 het IJsselmeer over. In 2017 voltooide hij een dubbele oversteek van het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.