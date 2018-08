Verdachte van moord Caroline van Toledo vrij uit voorarrest

De rechtbank in Rotterdam schorst de voorlopige hechtenis van de 41-jarige Leon van M. uit Brielle in afwachting van de rechtszaak. De verdachte moet wel een enkelband om, zo bleek maandag tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Het 35-jarige slachtoffer werd begin september 2005 gevonden in de kofferbak van haar brandende auto in het natuurgebied Kruininger Gors. Ook in de woning van de vrouw in Oostvoorne was brand gesticht.

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Toledo te maken heeft. De Briellenaar was in 2007 ook al opgepakt maar hij werd in 2008 vrijgelaten, omdat er niet voldoende bewijs was om hem te vervolgen. Hij is wel altijd verdachte gebleven. Vorig jaar werd Van M. opnieuw opgepakt na nieuw onderzoek.

'Verklaringen getuigen ongeloofwaardig en onbetrouwbaar'

Van M.'s advocaat Pieter Hoogendam noemde maandag nieuwe, belastende verklaringen van twee getuigen ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Ook nieuw DNA-onderzoek naar een spoor op een knoop vond Hoogendam ontlastend voor zijn cliënt. Hij wilde af van het voorarrest.

De officier van justitie verzette zich daartegen. Volgens haar staat de kern van de getuigenverklaringen overeind. Een getuige heeft gezegd dat Van M. de moord tegenover hem heeft bekend. Een andere getuige stelt dat Van M. tegen haar zei dat hij een moordenaar is.

Deze getuige moet nog opnieuw worden gehoord. Ook zag ze in nieuw DNA-onderzoek juist een bevestiging van eerdere belastende conclusies.

Duurt nog geruime tijd voordat zaak inhoudelijk behandeld wordt

Bovendien wees de officier op ander bewijs. Zo zijn een trui en muts te linken aan de verdachte, evenals kabelbinders die bij het slachtoffer zijn gevonden. Ook had Van M. informatie die alleen een dader kon weten.

De rechtbank ziet ook de zware verdenkingen maar besloot toch dat de verdachte zijn proces buiten de gevangenis mag afwachten. Ze wees er onder meer op dat het nog geruime tijd duurt voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat zal volgend jaar zijn.

De verdachte, die zich opgelucht toonde na het besluit, moet zich aan allerlei voorwaarden houden.

