Van der Weijden staakt elfstedenzwemtocht op laatste dag

Rond 13.00 uur werd de zwemmer onderzocht door een arts. Kort daarvoor moest Van der Weijden braken, hij kon ook geen medicijnen meer binnenhouden.

Er zijn geen blijvende problemen, wel is hij ziek geworden en heeft hij een zouttekort. De zwemmer is overgebracht naar het MC Leeuwarden voor controle. Daar slaapt hij momenteel.

''Slapen is goed. Hij is preventief in het ziekenhuis opgenomen na de inspanning die hij heeft geleverd", laat een woordvoerder van de zwemmer weten.

Het feest in Leeuwarden gaat maandagavond door, ook al heeft Van der Weijden de tocht niet volbracht. Volgens de gemeente is nog onduidelijk of de zwemmer erbij zal zijn op het Oldehoofsterkerkhof. Hij wil dat wel heel graag, liet zijn woordvoerder weten.

Premier Mark Rutte zou Van der Weijden huldigen en er staan tal van muzikale optredens gepland, onder anderen van Ilse DeLange en Frans Bauer.

Zwemmer was op weg naar Dokkum

Eerder op de maandag kwam Van der Weijden rond 10.20 uur aan bij de iconische brug in Bartlehiem. Daarna zette hij de tocht voort in de richting van Dokkum.

Op dat moment lag de oud-olympisch kampioen al achter op schema. Volgens een woordvoerder kwam dit doordat Van der Weijden in de eerste zwemnacht vertraging had opgelopen.

Tijdens de nacht was de steun voor Van der Weijden wel "overweldigend", aldus de woordvoerder. "Er stonden ontzettend veel mensen langs het water. En er was geen brug waarop hij niet werd toegejuicht." Ook schenen boeren met de koplampen van hun trekkers over het water om het de zwemmer wat makkelijker te maken.

Om tot rust te komen, werd meerdere keren kort pauze genomen zodat Van der Weijden kon slapen.

Van der Weijden begon zaterdag aan tocht van 200 kilometer

Zaterdagochtend begon Van der Weijden om 4.30 uur in Leeuwarden aan de zwemtocht van 200 kilometer door de Friese dorpen.

Van der Weijden won in 2008 als voormalig kankerpatiënt olympisch goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen tijdens de Olympische Spelen in Peking. In dat jaar werd hij ook wereldkampioen op de 25 kilometer open water.

Na zijn profcarrière als zwemmer legde Van der Weijden zich onder meer toe op het geven van lezingen en zette hij acties op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dit deed hij overigens ook al tijdens zijn carrière. Zo zwom hij in 2004 het IJsselmeer over en voltooide in 2017 de dubbele oversteek van het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

