Arts onderzoekt vermoeide Van der Weijden tijdens elfstedenzwemtocht

Volgens de NOS moet Van der Weijden snel opknappen om verder te kunnen zwemmen. Anders moet hij volgens de arts stoppen met de zwemtocht. Hij heeft volgens diverse media ook overgegeven.

Eerder op de ochtend zwom hij nog onder de iconische brug bij Bartlehiem door. Hij koerst richting Dokkum, waar hij moet omkeren en dan dezelfde route terug moet zwemmen richting Leeuwarden. Daar begon hij zaterdag zijn tocht langs de elf Friese steden.

De oud-olympisch kampioen heeft een goede zwemnacht achter de rug. "Deze tweede nacht verliep een stuk soepeler dan zijn eerste", zegt de woordvoerder van de zwemmer.

Veel mensen staan langs route

Ze laat weten dat de steun voor Van der Weijden in de nachtelijke uren "overweldigend" was. "Er stonden ontzettend veel mensen langs het water. En er was geen brug waarop hij niet werd toegejuicht." Ook schenen boeren met de koplampen van hun trekkers over het water om het de zwemmer wat makkelijker te maken.

"Maarten heeft drie keer kort geslapen. Twee keer een kwartier en een keer vijf minuten", zegt zijn woordvoerder. "Veel langer rusten wil hij niet, want dan komt hij in een slaapmodus terecht en wordt het moeilijk om weer op gang te komen."

Volgens de woordvoerder heeft hij inmiddels al 800.000 euro ingezameld met zijn zwemactie. Het team van de olympisch kampioen verwacht dat dit bedrag nog fors zal oplopen, omdat de zwemmer veel respons krijgt op zijn actie.

Van der Weijden niet voor middernacht bij finish verwacht

Zaterdagochtend begon Van der Weijden om 4.30 uur in Leeuwarden aan de zwemtocht van 200 kilometer door de Friese dorpen. De zwemmer wordt niet voor middernacht verwacht in de hoofdstad. Voor het begin van de tocht werd rekening gehouden met een aankomst aan het begin van de avond.

De woordvoerder zegt dat dit later wordt, doordat Van der Weijden in de eerste zwemnacht vertraging heeft opgelopen en er in het resterende deel vermoedelijk nog rustpauzes worden ingelast.

Van der Weijden won in 2008 als voormalig kankerpatiënt olympisch goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen tijdens de Olympische Spelen in Peking. In dat jaar werd hij ook wereldkampioen op de 25 kilometer open water.

Na zijn profcarrière als zwemmer legde Van der Weijden zich onder meer toe op het geven van lezingen en zette hij acties op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Dit deed hij overigens ook tijdens zijn carrière al. Zo zwom hij in 2004 het IJsselmeer over en voltooide hij in 2017 de dubbele oversteek van het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

