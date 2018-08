Weerbericht: Zon laat zich sporadisch zien, plaatselijk buien mogelijk

De dag begint vrijwel overal in het land met bewolking. Wel blijft het, op een enkele plaatselijke bui, droog. Aan zee kan een vrij krachtige zuidwestenwind waaien.

In de loop van de middag is de zon plaatselijk wat meer te zien, hoewel er hier en daar ook lichte regen of motregen kan vallen.Afhankelijk van de wind, die overwegend matig is, wordt het 's middags 21 tot lokaal 24 graden.

In de nacht naar dinsdag neemt de bewolking weer toe. Waar het langdurig opklaart ontstaan mistbanken. De temperaturen variëren van 13 tot 17 graden, al dan niet onder invloed van de veranderlijke wind.

Dinsdag zal de zon zich meer laten zien. Ook dan blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 26 graden. Aan de kustgebieden wordt het hooguit 23 graden.

Woensdag gaat de temperatuur nog verder omhoog, voordat het vanaf donderdag weer afkoelt door buien en koelere lucht.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 25°C 15°C ZW 3 Woensdag 26°C 15°C W 3 Donderdag 22°C 16°C W 4 Vrijdag 18°C 13°C W 4 Zaterdag 17°C 11°C W 3

Het weer op vakantie

In het zuiden van Frankrijk schijnt de zon volop. Wel kan er in de Franse Alpen en op Corsica later op de dag een (onweers)bui vallen, mogelijk met hagel en windstoten. In het noorden van Frankrijk is er meer bewolking en valt er af en toe lichte regen.

In Spanje en Portugal kan heel lokaal ook een onweersbui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij volop zon en hoge temperaturen die ruim boven de 35 graden uit kunnen komen. Ook in Italië is het vrijwel overal tropisch warm, maar er ontstaan vooral in het zuiden en het uiterste noorden (onweers)buien. Hierbij kan lokaal veel regen vallen in korte tijd, vooral op Sicilië.

Ook op de westelijke Balkan vallen buien. In Griekenland en Turkije blijft het wel droog bij veel zon en hoge temperaturen. Op de Griekse eilanden kan het flink waaien.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen