Bezoekers van voorstelling in Leeuwarden massaal gestrand door treinstoring

Volgens ProRail is de bovenleiding over een lengte van ongeveer een halve kilometer naar beneden getrokken door een trein. Vanwege het incident waren er tijdelijk helemaal geen treinen.

Sinds ongeveer 18.30 uur rijden vanaf één spoor beperkt treinen op het getroffen traject. Het andere spoor kan volgens ProRail pas weer worden gebruikt als de kapotte bovenleiding is hersteld. Hoelang het gaat duren voordat de bovenleiding is gemaakt, is nog onbekend.

De NS verwacht dat de problemen de rest van de avond aanhouden en dat het de eerste paar uren zeer druk zal zijn. Reizigers die geen haast hebben, wordt door de vervoerder aangeraden om later naar huis te gaan.

Zondag was laatste dag van voorstelling

De wereldberoemde voorstelling De Reuzen van Royal de Luxe was drie dagen te zien in Leeuwarden, als onderdeel van de Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Zondag was de laatste dag.

Hoeveel bezoekers het evenement zondag heeft getrokken, weet een woordvoerder van de gemeente nog niet, maar het vermoeden is wel dat het er meer waren dan de 150.000 tot 160.000 van zaterdag.

Mensen die de drie metershoge reuzen wilden bekijken, werden zondag opgeroepen met het openbaar vervoer te komen, omdat de toegangswegen naar Leeuwarden vol liepen.

