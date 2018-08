Nog twee mensen in ziekenhuis na steekpartij in Eindhoven

Het gaat om de drie mannen die verwondingen hebben opgelopen en om twee mannen die aanwezig waren in de woning waar de steekpartij plaatsvond.

De meldkamer kreeg rond 21.15 uur de melding binnen dat er een ruzie was in het huis aan de Bennekelstraat in Eindhoven. Een 36-jarige man uit Eindhoven was uit de woning gelopen en op straat in elkaar gezakt. Hij heeft meerdere steekwonden.

Twee andere mannen (56 en 57 jaar uit Heeze) hebben snijwonden. Meerdere ambulances en een traumahelikopter rukten uit. De 56-jarige man mocht het ziekenhuis na behandeling weer verlaten.

"In de woning waren de bewoner en nog een andere 56-jarige Eindhovenaar aanwezig. Zij zijn beiden aangehouden", aldus de politie.