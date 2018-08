Agenten mishandeld en bedreigd door agressieve man tijdens kermis in Oss

In eerste instantie probeerde de politie de man eerste hulp te verlenen. Hij zat rond 3.30 uur bebloed op de grond in de Molenstraat in het centrum.

"Hij keerde zich gelijk tegen de politie", aldus de agenten in een verklaring. "Het vermoeden was dat de man zwaar onder invloed was van drank en drugs."

Volgens de politie heeft de man zonder aanleiding bloed in het gezicht van een agent gespuugd. Collega's van de agent wilden de man hierop aanhouden, maar hij ging "vol in het verzet". In de situatie die hierna ontstond, zijn meerdere agenten mishandeld.

Alle agenten hebben aangifte gedaan. "Bij de betrokken collega's heerst ontzettend veel onbegrip en zij zijn allen zeer ontdaan door het gehele voorval", aldus de politie.

De man zit vast voor verhoor.

In Deventer was ook geweld richting politieagenten

Na een feest in de wijk Rode Dorp in Deventer zijn agenten bekogeld, bespuugd en uitgescholden. Ze reageerden op een melding van een vechtpartij.

Omstanders gebruikten onder meer eieren, stenen en bierflessen om de agenten te belagen. Twee mannen zijn opgepakt, een man uit Zwolle en een uit Deventer, een derde wordt nog gezocht. "Zijn gegevens zijn bij de politie bekend."