Weerbericht: Wederom bewolking en buien, volgende week kans op zomers weer

Overdag is het een groot deel van de dag bewolkt, alleen in het zuidoosten schijnt de zon geregeld. Vooral in het westen is een spat regen mogelijk.

Afhankelijk van de bewolking wordt het aan zee zo'n 22 graden, landinwaarts kan dat oplopen tot 26 graden. De zuidwestelijke wind is matig, langs de kust zelfs vrij krachtig tot krachtig.

In de avond kan er in het noorden lokaal lichte motregen vallen. In de nacht op maandag raakt het vanuit het noordwesten overal in het land bewolkt. Er kan dan overal motregen vallen, dat plaatselijk kan aansterken tot regen.

Maandag is het weer bijna hetzelfde, met plaatselijke buien en temperaturen van 22 tot 24 graden. Vanaf dinsdag zijn er landinwaarts weer zomerse temperaturen mogelijk.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 24°C 18°C ZW 3 Dinsdag 24°C 14°C ZW 3 Woensdag 25°C 15°C W 3 Donderdag 23°C 14°C W 2 Vrijdag 19°C 14°C W 3

Het weer op vakantie

In Frankrijk, Spanje en Portugal blijft het vrijwel overal droog en zonnig. In Portugal en het zuiden van Spanje is het erg warm. In Italië ontstaan 's middags op veel plaatsen onweersbuien, met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ditzelfde geldt voor de Alpenlanden, de westelijke Balkan en Roemenië. Elders is het vaak droog en zonnig bij temperaturen die doorgaans boven de 30 graden uitkomen.

In Engeland en Scandinavië vallen door de invloed van een lagedrukgebied verspreid buien. In het noorden van Scandinavië waait het daarbij flink. In het zuiden van Duitsland en Polen vallen enkele buien, mogelijk met onweer. Elders in Centraal-Europa is het wisselend bewolkt en meestal droog bij 28 tot 32 graden.

