Weerbericht: Veel bewolking, lokaal kans op regen en stevige wind

De ochtend begint in het oosten met zon, maar in het westen, noorden en midden neemt de bewolking toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog, lokaal is een spat regen mogelijk. Het wordt rond de 21 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts.

Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, die aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig kan worden, maar later afzwakt. Richting de avond klaart het op, al houdt bewolking de overhand. Waarschijnlijk blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 11 tot 15 graden.

In de nacht naar zondag neemt de bewolking in de noordwestelijke helft toe, maar er wordt geen regen verwacht. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. Er staat een zwakke, aan zee en op het IJsselmeer matige zuidwestenwind.

Zondag schijnt af en toe de zon en is het grotendeels droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden, maar kan lokaal stijgen tot 26 graden. Na het weekend wordt het iets koeler met maxima rond de 23 graden. Ook neemt dan de kans op een bui toe.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 24°C 13°C ZW 3 Maandag 23°C 17°C W 3 Dinsdag 24°C 16°C W 2 Woensdag 24°C 15°C W 3 Donderdag 23°C 14°C NNW 2

Het weer op vakantie

In een groot deel van Frankrijk schijnt de zon flink, maar in de Provence en de Languedoc-Roussillon kunnen stapelwolken tot een onweersbui uitgroeien. In Spanje en Portugal schijnt de zon ook op veel plaatsen. In het oosten van Spanje kan een regen- of onweersbui ontstaan en op Ibiza, Mallorca en Menorca is het ook instabiel met kans op buien.

In Italië zijn verspreid in het noorden een paar onweersbuien mogelijk. Verder naar het zuiden is het zonovergoten op de meeste plaatsen. De zon heeft de beste papieren in Griekenland en Turkije. Het wordt op de meeste plaatsen warmer dan 30 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.