'Nog steeds misstanden in kliniek Michael P. ondanks verbeteringen'

Dat schrijft het AD zaterdag op basis van gesprekken met patiënten.

Na de moord vorig jaar rezen veel vragen over de situatie in de kliniek. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deden onderzoek en stelden dat verbeteringen nodig waren. Er was te weinig personeel, patiënten voelden zich onveilig en er werden drugs gebruikt.

De kliniek kwam met een plan om de problemen aan te pakken en moet elke vier maanden verslag doen over de voortgang, maar daar is volgens de patiënten nog maar weinig van te merken.

"Het gebruik van drugs en de handel erin is nog steeds aan de orde van de dag", vertelt een patiënt in de krant. De aangekondigde drugscontroles zouden niet zijn uitgevoerd. "Die zijn er nooit geweest."

In een reactie zegt de kliniek een "moeilijke tijd" door te maken, maar "de voorgestelde acties in dat verbeterplan worden voortvarend uitgevoerd."

Vorige maand zeiden de twee inspecties dat het te vroeg is om effect te zien van de verbeteringen. In juli werd Michael P. veroordeeld voor het doden en verkrachten van de 25-jarige Anne Faber. Hij kreeg daarvoor een celstraf van 28 jaar en tbs, maar gaat daartegen in beroep.