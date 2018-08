Van der Weijden zwemt Elfstedentocht zonder recreanten door poepbacterie

De gemeenten waardoor Van der Weijden gaat zwemmen en de organisatie van het evenement hebben dat besloten, op advies van het waterschap Fryslân en de GGD Fryslân. "De normen van het zwemwater zijn dusdanig overschreden dat zwemmen niet verantwoord is voor de gezondheid", aldus organisatie 11stedenzwemtocht.

Zelf gaat Van der Weijden dus wel zwemmen, waarmee hij gezondheidsrisico's loopt. "Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen. Voor deelnemers ligt dat anders. De vergunning is afgegeven onder voorwaarde dat het zwemwater voldoet aan de normen. Dat is helaas niet het geval", aldus Van der Weijden in een verklaring.

Van der Weijden begint zaterdagochtend om 4.30 uur in Leeuwarden aan zijn zwemtocht van 200 kilometer door Friesland. Maandagavond komt hij weer in Leeuwarden aan.

Van der Weijden, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg en in 2008 olympisch kampioen werd, wil met de tocht zo veel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek.

Op meerdere plekken negatief zwemadvies of zwemverbod

De warmte van de afgelopen weken heeft er op meerdere plekken in het land voor gezorgd dat de kwaliteit van het zwemwater sterk verslechterd is. Door de ontwikkeling van blauwalg, botulisme en de E.coli-bacterie geldt op verschillende plekken een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod.

In de Noordzee bij Hoek van Holland geldt sinds donderdag een negatief zwemadvies vanwege die poepbacterie. Er is daar een hoge concentratie poepbacteriën gevonden. Toch in dat water zwemmen kan zorgen voor maag- en darmklachten.

Op zwemwater.nl is te zien waar nog wel veilig gezwommen kan worden.