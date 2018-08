Record voor langste serie warme dagen uit 2003 verbroken

De laatste keer dat de temperatuur in Nederland onder de 20 graden bleef was op 24 juni, toen het niet warmer dan 17,7 graden werd.

Er is sprake van een warme dag wanneer wanneer de maximumtemperatuur 20,0 graden of meer bedraagt. Gemiddeld worden in De Bilt 85 warme dagen geteld.

Volgens Wilfred Janssen van Weerplaza is dit een bijzonder lange reeks. "Dit is pas de tweede keer sinds het begin van de metingen in 1901 dat er een reeks langer dan veertig aaneengesloten warme dagen is gemeten."

De kans is groot dat de reeks opeenvolgende warme dagen de komende tijd groeit. Volgens de huidige verwachting van Weeronline wordt het zeker tot en met 23 augustus elke dag minstens 20 graden in De Bilt. Daarmee loopt de reeks op tot zestig.

Grootste aantal warme dagen in een jaar

Weerplaza acht het niet onwaarschijnlijk dat ook het record voor het totale aantal warme dagen in een jaar verbroken wordt. Dat staat nu op 116 dagen. Dit jaar kent tot nu toe 99 landelijk warme dagen.

Dat betekent ook dat zaterdag waarschijnlijk de honderdste warme dag van 2018 wordt. Sinds het begin van de tellingen in 1901 kwam het negen keer voor dat die mijlpaal bereikt werd.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 22°C 11°C ZW 3 Zondag 24°C 13°C ZW 3 Maandag 23°C 17°C W 3 Dinsdag 24°C 16°C W 2 Woensdag 24°C 15°C W 3