Lid studentenvereniging Delft weggestuurd na filmen vrouwen op toilet

Het lid van de vereniging had de verborgen camera geïnstalleerd in een koffiebeker die hij op het toilet neergezet had. Er zijn zeker drie mensen gefilmd, meldt de vereniging in een verklaring.

Toen de camera gevonden werd, heeft het bestuur een onderzoek ingesteld. Hieruit kwam de man als vermoedelijke dader naar voren. Toen hij werd geconfronteerd met de bevindingen, bekende hij zijn daad en betuigde hij spijt.

De vereniging noemt het plaatsen van een verborgen camera op het vrouwentoilet "volstrekt onacceptabel". Het lidmaatschap van de student is per direct opgezegd. De drie vrouwen die gefilmd zijn, mogen bepalen of er aangifte tegen de man gedaan wordt.

De TU Delft is op de hoogte gesteld van het incident. Volgens de NOS prijst de universiteit de transparante manier waarop Virgiel met de situatie omgaat.

