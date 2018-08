Weerbericht: Bewolkt met weinig regen en af en toe zon, 's avonds mistig

Vrijdagochtend trekt de regen langzaam weg. In het westen breekt al vrij snel de zon door, in het oosten gebeurt dat pas in de middag. Het wordt 21 tot 24 graden.

Vanuit het westen trekken de wolken het land uit. Richting de middag verdwijnen ook de meeste wolkenvelden uit het oosten. Als de wolken verdwenen zijn, laat de zon zich regelmatig zien.

Er staat een zwakke west- tot noordwestenwind, die in de middag tijdelijk aantrekt naar matig. In de avond draait de wind in het westen naar zuidwest. Aan het einde van de avond kunnen plaatselijke mistbanken ontstaan.

Later in het weekend blijft het bewolkt, maar wel grotendeels droog. Maximumtemperaturen schommelen tussen de 22 en 26 graden. Vanaf maandag valt er meer regen en daalt de temperatuur.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 22°C 11°C ZW 3 Zondag 24°C 13°C ZW 3 Maandag 23°C 17°C W 3 Dinsdag 24°C 16°C W 2 Woensdag 24°C 15°C W 3

Het weer op vakantie

In Frankrijk vallen de buien vrijdag vanaf de Vogezen via de Alpen, de Drôme en de Ardèche tot in de Pyreneeën. Noodweer wordt overigens niet verwacht. Elders in Frankrijk is het zonnig.

In Spanje moet vooral in de oostelijke provincies rekeningen gehouden worden met regen en onweer. Ook op Ibiza en Mallorca kan een stevige bui vallen. In Italië is de paraplu nodig in de buurt van de Alpen en vanaf grofweg Florence tot Napels. Griekenland en Turkije hebben te maken met veel zon.

