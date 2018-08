Grote brand in schoolgebouw Boxmeer, rookschade in omgeving

De brand brak rond 23.00 uur uit in een gymzaal van een school aan de Doctor Peelenstraat in de Brabantse gemeente. De gymzaal was deze zomer gerenoveerd en had vanaf maandag weer in gebruik genomen moeten worden in het nieuwe schooljaar.

Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt om de brand te bestrijden. Ook probeert de brandweer te voorkomen dat de vlammen overslaan naar een naastgelegen basisschool.

De brand is van grote afstand te zien. Volgens de eerste meldingen ging het om een brand in het dak. Echter bleek heel het gebouw in brand te staan. De brandweer zal naar verwachting nog uren bezig zijn met het blussen van de brand.

Omdat er water uit de Maas wordt gehaald, zijn er wegversperringen opgesteld. Morgen wordt uitgezocht of de kinderen van de nabijgelegen basisschool De Bonckert maandag naar school kunnen. Het gebouw heeft rookschade opgelopen.

Er zijn voorlopig geen slachtoffers gemeld.

