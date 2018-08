Vermoedelijk vluchtvoertuig gevonden van explosie Huizingalaan Amsterdam

De motorscooter, een zilverkleurige Suzuki Burgman, stond geparkeerd in de straat. De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor nader onderzoek. Het gaat om een scooter die in april gestolen is. Op de scooter zaten gestolen kentekenplaten.

Bij de explosie in de nacht van dinsdag op woensdag raakte niemand gewond. Het explosief ging af ter hoogte van bushalte Justus Lipsiusstraat. Het bushokje en de voordeur van een pand raakten beschadigd.

De afgelopen dagen hebben er in de omgeving van de Johan Huizingalaan meerdere incidenten plaatsgevonden. In de nacht van maandag op dinsdag werd het pand van een schoonmaakbedrijf in dezelfde straat tientallen keren met een vuurwapen beschoten. Aan de achterkant van het bedrijf werd een handgranaat aangetroffen. Het schoonmaakbedrijf is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten "vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde".

In het centrum van Amsterdam werd in de nacht van woensdag op donderdag op de Voetboogstraat een explosief aangetroffen bij een frietzaak. Een politiewoordvoerder meldt aan NU.nl dat de politie een verband ziet tussen de reeks van incidenten in Amsterdam-West, maar dat het incident in het centrum van Amsterdam als apart wordt behandeld.

Naar aanleiding van de incidenten met explosieven in het stadsdeel Amsterdam-West heeft de politie een mobiele post neergezet. De mobiele politiepost moet zorgen voor meer toezicht in de wijk en dient als aanspreekpunt voor bewoners.

