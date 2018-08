Ex-topsporter Alan V. veroordeeld voor groomen vijftienjarig meisje

V. uit Zoetermeer kreeg 31 dagen celstraf, maar daarvan zijn 30 dagen voorwaardelijk. Hij hoeft daardoor niet de gevangenis in. Ook kreeg hij tweehonderd uur werkstraf.

Bovendien moet hij het meisje 1.200 euro schadevergoeding betalen. V. mag geen contact met het slachtoffer zoeken en hij mag geen programma op zijn computer zetten om eventuele sporen uit te wissen.

Het contact tussen de twee duurde enkele maanden en was in 2015. V. gebruikte een valse naam en deed of hij een jongen van achttien jaar was.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van twaalf weken geëist, waarvan tien voorwaardelijk. Ook wilde de aanklager een werkstraf van 240 uur en een contactverbod met het meisje.

V. was depressief en eenzaam

Tijdens de zitting zei V. huilend dat hij spijt had. Hij wist dat het meisje vijftien jaar was, maar vond het moeilijk het contact te stoppen, omdat hij depressief en eenzaam was. Hij gaf eerder toe op een "heel verkeerde manier" naar aandacht te hebben gezocht.

Na zijn arrestatie heeft V. direct hulp gezocht en is hij opgenomen in een kliniek. De ex-topsporter, die in 2000 en 2004 als trampolinespringer aan de Olympische Spelen meedeed, zou ook een zelfmoordpoging gedaan hebben.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!