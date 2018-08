Gewonde door schietincident in Enschede

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het incident in de Auskamplanden is weinig bekend.

Eind december 2016 was er ook een incident in de Auskamplanden. Naar de woning van een kopstuk van motorclub Satudarah in die buurt was een handgranaat gegooid die ontplofte. Niemand raakte gewond.

De politie wilde niet zeggen of ze rekening houdt met een verband tussen de twee zaken. "We houden alle opties open", aldus een woordvoerder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!