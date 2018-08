Advocaat eist opheldering over huisverbod Nijmeegs gezin na dreiging

Weski spreekt van een "absurde toestand". De Nijmegenaar Danny M. staat bij justitie bekend als de 'telefoonleverancier van de onderwereld'. Justitie ontmantelde zijn bedrijf in 2016 en zou daardoor over gegevens over allerlei criminele activiteiten beschikken.

Sinds die tijd is de man doelwit van criminelen en kan de veiligheid van het gezin, maar ook die van omwonenden niet meer gegarandeerd worden.

Burgemeester Hubert Bruls vaardigde daarom een noodbevel uit. De woning en het perceel in de wijk Hegdambroek zijn voor onbepaalde tijd afgesloten. Het gezin mag zich voorlopig helemaal niet meer in Nijmegen vertonen. Ze hebben zelf elders onderdak gezocht, aldus Weski.

'Burgemeester heeft zorgplicht'

Volgens Weski is het gezin woensdag "compleet overvallen" door het noodbevel. "Wij willen weten welke zeer recente informatie er dan is. De burgemeester heeft een zorgplicht: hij moet iemand die in gevaar is daarover informeren en beschermen. Dat is niet gebeurd."

Weski benadrukt dat het nog lang niet zeker is of er ooit een strafzaak tegen Danny M. komt. Er zijn volgens haar nog allerlei onderzoeken gaande naar de inval en het gebruik van de data van de crypto-telefoons die de Nijmegenaar verkocht. ''Maar hij is nu al met immens machtsvertoon weggezet als een gevaarlijk persoon. Zijn privacy is ernstig geschonden.''

Omwonenden reageerden opgelucht

Het gezin werd woensdag na terugkeer van een vakantie opgewacht door de politie. De gezinsleden hebben thuis nog wat spullen opgehaald en zijn nu vertrokken. De kinderen mogen voorlopig niet naar school.

45 gezinnen uit de naaste omgeving zijn woensdagavond door de gemeente en de politie ingelicht. De omwonenden reageerden volgens de gemeente opgelucht, omdat ze zich niet meer veilig voelden in de buurt. "De maatregel geldt voor onbepaalde tijd", aldus de burgemeester.

