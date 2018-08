Amsterdam opgeschrikt door beschietingen en explosieven

Zondag 12 augustus, 4.40 uur

Er komen bij de politie meldingen binnen over beschietingen in de Johan Huizingalaan in Amsterdam-West. Ter plaatste treffen agenten meerdere kogelinslagen in een interieurwinkel aan.

De politie is op basis van getuigenverklaringen op zoek naar een man van tussen de 21 en 25 jaar, die geheel in het zwart gekleed is.

Dinsdag 14 augustus, 3.00 uur

Wederom wordt er op een bedrijfspand aan de Johan Huizingalaan geschoten. In eerste instantie kunnen de politieagenten geen sporen van schoten op de aangegeven locatie vinden, maar na 5.30 uur komt er een melding binnen van een medewerker van een bedrijfspand, die beschadigingen aan het pand opmerkt.

Het bedrijfspand is van een schoonmaakbedrijf dat vlak naast de interieurwinkel die zondagnacht beschoten werd zit. Aan de achterkant van het schoonmaakbedrijf wordt ook een explosief gevonden, dat volgens de politie op straat lag.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema laat het schoonmaakbedrijf dinsdag sluiten "vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde".

Dinsdag 14 augustus, 6.15 uur

Op de meldkamer van de politie komt een melding binnen over een verdacht ogend voorwerp dat tegen een deur bevestigd is in de Jan Evertsenstraat, ook in Amsterdam-West.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wordt ingeschakeld en het voorwerp blijkt een explosief te zijn. Het blijkt om een handgranaat te gaan.

De Jan Evertsenstraat ligt niet in de buurt van de Johan Huizingalaan. De politie behandelt deze incidenten als aparte zaken.

Woensdag 15 augustus, 1.50 uur

Het is weer raak aan de Johan Huizingalaan in stadsdeel Slotervaart. Omstreeks 1.50 uur krijgt de politie een melding over een harde knal binnen. Het blijkt om een explosie te gaan.

De politie treft op de locatie een vernield bushokje aan. Ook is een deur van een naastgelegen restaurant beschadigd.

De recherche onderzoekt of er een verband tussen de incidenten aan de Johan Huizingalaan is.

Woensdagmiddag 15 augustus

Halsema bezoekt de Johan Huizingalaan om de bewoners een hart onder de riem te steken. De burgemeester praat met politie, bewoners en mensen die daadwerkelijk iets gehoord hebben. Ook kondigt ze aan dat er extra camera's in de straat geplaatst zullen worden.

"Ik kan me voorstellen dat de bewoners zich onveilig voelen", zegt de burgemeester. "Want hier kan je niet meer van een incident spreken natuurlijk, als het drie keer achter elkaar plaatsvindt." Over de voortgang van het onderzoek kan ze nog niets zeggen.

Tegelijkertijd opent de politie Amsterdam een mobiele post. De politiepost zorgt voor meer toezicht in de wijk en op deze manier hebben de inwoners een aanspreekpunt voor zowel vragen als mogelijke tips, laat een woordvoerder van de politie aan NU.nl weten.

Woensdag 15 augustus, 22.30 uur

De politie krijgt een melding binnen over een verdacht object, ditmaal in het centrum van Amsterdam, in de Voetboogstraat. Na onderzoek van de EOD blijkt het om een explosief te gaan. Het explosief is op veilige wijze verwijderd en meegenomen voor verder onderzoek.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam meldt aan NU.nl dat het nog te vroeg is om van een mogelijk verband tussen de incidenten in Voetboogstraat en de eerdere incidenten aan de Johan Huizingalaan te spreken. De politie doet hier wel onderzoek naar. Het incident op de Jan Evertsenstraat wordt door de politie als een aparte zaak behandeld.