Justitie staakt onderzoek naar Julio Poch definitief

Een woordvoerder van het OM heeft berichtgeving in NRC daarover bevestigd. De krant schrijft dat justitie in mei per brief aan de piloot heeft laten weten dat het onderzoek beëindigd is.

Poch werd in november vorig jaar unaniem vrijgesproken. Hij werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Concreet werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij dertig doden. Het Argentijnse Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

Politieke tegenstanders van het militaire regime werden in de jaren zeventig en tachtig levend uit een vliegtuig gegooid.

Aanleiding voor de aanhouding van de Argentijnse Nederlander was een gesprek dat hij in 2003 met collega's van Transavia op Bali voerde. In een restaurant kwamen de dodenvluchten te sprake en uit het verhaal van Poch werd door zijn collega-piloten afgeleid dat hij hier direct bij betrokken was.

Een verkeerde interpretatie volgens de advocaten van Poch, die altijd ten stelligste ontkend heeft. De Argentijnse Nederlander werd tijdens zijn afscheidsvlucht voor Transavia in 2009 aangehouden in Valencia en uitgeleverd aan Argentinië. In totaal zat hij meer dan acht jaar in voorarrest.

Kans op toewijzing schadeclaim stijgt

Poch heeft na zijn vrijspraak laten weten een schadeclaim in te dienen tegen justitie in Nederland, die de zaak rond hem tien jaar geleden overdroeg aan de Argentijnse justitie. Volgens de Nederlandse advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, stijgt de kans op toewijzing van een claim door dit besluit van het OM.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie stelde eerder in september een besluit te nemen over het toekennen van een schadevergoeding. Knoops stelt tegenover NRC dat de minister had kunnen zeggen op de definitieve afronding van de rechtsgang in Argentinië te wachten.

"Dat kan nog jaren duren. Maar nu het OM in Nederland heeft laten weten dat er hier geen bewijs is voor een strafzaak, ligt uitstel niet meer voor de hand", aldus Knoops tegen de krant.

Poch woont inmiddels weer in Nederland en zal het hoger beroep in Argentinië niet bij hoeven wonen.

