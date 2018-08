Openbaar Ministerie onderzoekt seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen

Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij laat weten dat vijf mensen aangifte van seksueel misbruik hebben gedaan. Die aangiften komen uit verschillende regio's in het land.

"Bij het OM zijn de aangiften zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren in de regio's", schrijft de minister. Eerder riep hij slachtoffers op aangifte te doen, zodat het OM een onderzoek zou kunnen instellen.

De Jehova's getuigen stellen zelf geen onafhankelijk onderzoek naar het misbruik in, hoewel het ministerie van Justitie en Veiligheid daar meerdere keren op had aangedrongen. Het bestuur liet in mei weten geen grond voor het instellen van een onderzoek te zien.

Geen onderzoek naar gemeenschap zelf

Een woordvoerder van het OM benadrukt dat er geen strafrechtelijk onderzoek loopt naar de geloofsgemeenschap zelf.

"Er zijn in het voorjaar vijf aangiften binnenkomen via Stichting Reclaimed Voices van misbruik binnen de jehova’s-gemeenschap. Daarnaast zijn er nog vier losse aangiften binnengekomen. Al deze zaken worden individueel beoordeeld door verschillende parketten."

Omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond, kan het OM niet nader op de aangiften ingaan, aldus de woordvoerder.

Laatste tijd meerdere slachtoffers naar buiten getreden

De laatste tijd zijn meerdere slachtoffers van seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen naar buiten getreden. Sommigen betichtten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik toegedekt te hebben.

Begin augustus werd bekend dat het kerkgenootschap niet mee wilde werken aan een strafrechtelijk onderzoek naar een incident binnen de eigen gemeenschap. Een lid weigerde een document vrij te geven waarin een man het seksueel misbruik van zijn nichtje zou bekennen. Doordat er genoeg bewijs was, werd de man alsnog veroordeeld.

